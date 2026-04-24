ブルドックソースが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、上限を２８万株（自己株式を除く発行済み株数の２．１９％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。取得期間は５月１８日から来年３月１９日までで、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付け、または東京証券取引所における市場買い付けにより取得する。