２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７７銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭弱のドル高・円安となっている。 米国との対話に前向きとみられていたイランのガリバフ国会議長が戦闘終結に向けた交渉担当から退くと伝えられたほか、「イスラエルのヨイス・カツ国防相はイランとの戦争を再開する準備を終え、米国の承認を待っていることを明らかにした」と報じられており、第２回和