第一実業は後場終盤に急伸している。きょう午後３時ごろ、２６年３月期の連結業績について、経常利益が前回予想の１３５億円から１４３億円（前の期比５．２％増）で着地したようだと発表した。経常利益は減益予想から一転して増益かつ過去最高益で着地する格好となり、好感した買いが集まっている。エナジーソリューションズ事業や航空・インフラ事業をはじめとする多くの事業セグメントで収益が想定を上回った。な