アルゼンチン代表の公式X(@Argentina)は23日、南米U-17選手権決勝の敗戦後に不適切発言をしたU-17アルゼンチン代表DFフリオ・コリア(ボカ)の謝罪映像を公開した。19日に行われた南米U-17選手権決勝では3大会ぶりの優勝を狙うアルゼンチンと、16大会ぶりの南米制覇を目指すコロンビアが激突。コロンビアが4-0と大差をつけて優勝を果たした。そうした一戦の直後、コリアはフラッシュインタビューで大敗のショックを隠しきれず「