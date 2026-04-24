きょう東証スタンダード市場に新規上場した梅乃宿酒造は、午前１０時３６分に公開価格６００円を３００円（５０．０％）上回る９００円で初値をつけた。初値形成後も買い意欲は強く、１０時４６分にはストップ高の１０５０円に上昇。その後も買いを集め初日の取引終了を迎えた。 出所：MINKABU PRESS