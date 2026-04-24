【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが、4月23日にアメーバオフィシャルブログを更新し、新バンドを結成したことを報告。豪華メンバーとの集合ショットが反響を呼んでいる。 ■バンド名は“のん＆The tears of knight” 「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのんは「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告。 ギタリストの