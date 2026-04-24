川岸工業 [東証Ｓ] が4月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)を従来予想の6億円→5.8億円(前年同期は10.8億円)に2.7％下方修正し、減益率が44.9％減→46.4％減に拡大する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の11.5億円(前期は21.4億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 第２四半期（中間期）の業績予想