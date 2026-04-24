マーベラス [東証Ｐ] が4月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の20億円→28億円(前の期は18億円)に40.0％上方修正し、増益率が11.1％増→55.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.2億円→24.2億円(前年同期は14.2億円)に49.4％増額し、増益率が13.5％増→69.6％増に拡