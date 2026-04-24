レンゴー [東証Ｐ] が4月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の400億円→370億円(前の期は391億円)に7.5％下方修正し、一転して5.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の199億円→169億円(前年同期は173億円)に15.0％減額し、一転して2.0％減益計算になる。 株探ニュース