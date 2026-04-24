明星工業 [東証Ｐ] が4月24日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の69億円→82.5億円(前の期は112億円)に19.6％上方修正し、減益率が38.6％減→26.6％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の37.7億円→51.2億円(前年同期は69.7億円)に35.7％増額し、減益率が45.9％減→26.5％減に