24日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数515、値下がり銘柄数893と、値下がりが優勢だった。 個別ではソケッツ、ニッポン高度紙工業、アズジェント、梅乃宿酒造、河西工業など6銘柄がストップ高。マツモトは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、岐阜造園、ケイティケイ、菊池製作所、テクノフレックスなど23銘柄は年初来高値を更新。太洋物産、バナーズ、玉井商船、岡野