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24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ195442 -33.0 59020 ２. 日経Ｄインバ 20385 -45.73759 ３. 野村日経平均 14594 -60.4 62390 ４. 楽天Ｗブル 14440 -31.4 70380