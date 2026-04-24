24日の日経平均株価は前日比575.95円（0.97％）高の5万9716.18円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は549、値下がりは971、変わらずは48と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を371.69円押し上げ。次いでＳＢＧ が101.37円、イビデン が94.20円、ファストリ が64.36円、東エレク が37.21円と続いた。 マイナス寄与度は29.26