24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数148、値下がり銘柄数414と、値下がりが優勢だった。 個別ではグリーンモンスター、ビザスク、バトンズ、犬猫生活がストップ高。アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。デジタルプラス、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ、コアコンセプト・テクノロジー、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスなど12銘柄は年