東邦レマック [東証Ｓ] が4月24日大引け後(15:35)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の経常損益(非連結)は5600万円の赤字(前年同期は1800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.6％→-1.7％に改善した。 株探ニュース