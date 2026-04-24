24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.8％減の3474億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同40.0％減の2755億円だった。 個別ではｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ 、ＳＰＤＲＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＮＡＳＤＡＱ１００レバレッジ 、ｉシェアーズ米