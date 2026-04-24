松山バレエ団は、森下洋子主演の「新『コッペリア』」を５月３、４日に東京・渋谷のオーチャードホールで上演する。東日本大震災発生から１５年の節目に合わせ、鎮魂と復興の祈りを込めて２０１２年に作った作品に、舞踊歴７５年を迎えた森下を中心に全力で挑む。（編集委員祐成秀樹）舞台は火山噴火で壊滅しかけた町。復興に尽力したスワニルダ（森下）ら住民が犠牲者を悼んでいると、姉のように慕っていたが行方不明になっ