プロ野球・DeNAは24日、特別ユニホームとなる「野球未来創造ユニホーム」のデザインを発表。これは7月7日(火)から9日(木)まで横浜スタジアムで行われる中日戦にて着用されます。同試合は『野球未来創造 SERIES 〜横浜 DeNA ベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』として開催。イベントテーマは「野球の未来はみんなで創る。野球を愛するあなたと。そして、これから野球を好きになる仲間とともに。」というもので、周囲にいる「こ