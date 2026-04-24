今年1月からNetflixで配信されているドキュメンタリー『キッドナップ：エリザベス・スマート誘拐事件』。14歳の時にユタ州の自宅から誘拐されるという恐ろしい経験をしたエリザベス・スマートさんは、現在3児の母となり、子どもの安全を守る活動を行っている。そんな彼女がこのたびボディビルダーに転身し、世間を大いに驚かせている。【写真】鍛え抜かれた肉体美を披露したエリザベス・スマートさん現地時間4月21日、エリザベ