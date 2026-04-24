5月22日より上演される舞台『ガチアクタ』より、「ルド奈落への追放ビジュアル」「前進ビジュアル」「原作コミックスコラボビジュアル」の3点が公開。また、今牧輝琉（ルド役）、立花裕大（エンジン役）をはじめ、キャスト・スタッフの公式インタビューも公開された。【写真】原作コミックスとのカッコいいコラボビジュアル（ほか3点）『ガチアクタ』は、犯罪者の子孫が暮らすスラム街で生きる孤児の少年・ルドを主人公に描く