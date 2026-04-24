鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第3話が23日深夜に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「鳥肌」「狂気のブーストがエグい」「見入っちゃった」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】自らの“罪”を書く春日（鈴木福）『惡の華』第3話より本作は、電子コミックを含め全世界累計325万