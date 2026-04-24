ＯＳＫ日本歌劇団のトップスター・翼和希と娘役トップスター・千咲えみが２４日、都内で行われた「レビュー春のおどり」（３０日〜５月５日、新橋演舞場）の取材会に登場した。シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」の世界を古代ヤマトに映し、いにしえより続く愛の物語。２０１３年に７３年ぶりに東京で行われた同作が初舞台だった２人。約１３年の月日を経て、ＯＳＫのトップスターとして帰ってくる。翼は初舞台時につ