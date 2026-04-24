愛知県高浜市の自宅で母親の遺体を放置したとして逮捕された男性について、名古屋地検岡崎支部は不起訴処分としました。 24日付で不起訴処分となったのは愛知県高浜市の48歳の男性です。 警察によりますと、男性は今年3月中旬ごろ高浜市内の自宅に78歳の母親の遺体を放置した疑いで4月5日に逮捕されていました。 名古屋地検岡崎支部は不起訴の理由について、「諸般の事情を考慮した」としています。