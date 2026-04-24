２５日のロッテ戦（熊本）で先発予定のソフトバンク・上沢直之投手が２４日、地方球場でのリベンジを誓った。この日は福岡・筑後のファーム施設でキャッチボールなどを行い最終調整。「熊本に見に来る人のためにも、いいピッチングして勝てればいいなと思います」と気合を入れた。前回登板、１８日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）では９回１死まで無安打無失点投球と好投。直近は３試合連続で１１０球を超えているが「