山形市内で大麻を含む液体を所持した疑いで山形市の44歳の会社員の男が22日、逮捕されました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、山形市に住む44歳の会社員の男です。警察の調べによりますと男は4月13日、山形市漆山で大麻成分を含む液体を若干量所持した疑いです。