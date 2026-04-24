飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。2Rは川口の平田雅崇（45）が快勝。3周目で余裕を持って先頭に立ち、あとは独り旅だった。「なかなか大きいレースで1着スタートということはない。良かったです」前検日に時間ギリギリまで調整、練習に励んだという。「タイヤは違うものも当てていきたい。スタートももう少し自信を持って行きたい。せっかく選ばれたのだから2日目以降も頑張りたい」。今回もいい仕事をし