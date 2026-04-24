およそ1年半前に福岡県沖で海上自衛隊の船が火災で沈没した事故の原因について、海自は「極めて稀な事象が同時並行的に発生した」とする調査結果を公表しました。齋藤聡 海上幕僚長「海上自衛隊の貴重な隊員を失ったことに深い悲しみを覚えるとともに、大切な艦艇を失い、国民のみなさまにご心配をおかけし大変申し訳なく思っております」この事故は2024年11月、福岡県沖の海上を航行中の海上自衛隊の掃海艇「うくしま」で火