自民党の憲法改正実現本部会合であいさつする中曽根弘文本部長。右奥は新藤義孝氏＝24日午後、東京・永田町の党本部自民党の中曽根弘文憲法改正実現本部長は24日、改憲論議を巡り、衆院側で先行する緊急事態条項の創設と、参院側の中心テーマとなっている参院選「合区」解消の意見集約に意欲を示した。改憲実現本部会合で「国会として方向性をまとめないといけない」と述べた。高市早苗首相が来年の党大会までに発議にめどを付け