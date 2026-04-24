日本とヨーロッパ5カ国による国際共同製作プロジェクト映画「タイタニック・オーシャン」（監督コンスタンティナ・コヅァマーニ）が、来月12日に開幕する世界三大映画祭の一つ、第79回カンヌ国際映画祭のある視点部門に出品が決まった。同作は、ギリシャ、フランス、ドイツ、スペイン、ルーマニアのヨーロッパ5カ国と日本の国際共同製作。これまでで短編・中編作品が世界3大映画祭で上映され、注目を浴びていたギリシャの映像