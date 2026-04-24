北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、動物園に勤務する市職員の男性が、警察から任意で事情聴取を受けていることがわかりました。【映像】旭山動物園の現場の様子事情聴取を受けているのは旭川市の職員で、旭山動物園に勤める30代の男性です。捜査関係者によりますと男性は「旭山動物園の焼却炉に、30代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしているということです。警察は男性への任意の事