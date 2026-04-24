東京メトロ銀座線が4月22日、発煙により、約13時間にわたり運転を見合わせたトラブルで、駅のホーム下のケーブル7本が損傷していたことが分かりました。4月22日午前6時半頃、東京メトロ銀座線の浅草駅で起きた発煙トラブルでは、浅草駅と三越前駅の間で約13時間運転を見合わせ、32万9000人ほどに影響が出ました。東京メトロによりますと、浅草駅のホーム下にあった信号ケーブルや電源ケーブルなど合計7本のケーブルが損傷していて