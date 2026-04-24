宮古島警察が受賞警察庁の公式SNSアカウントが、「令和7年広報写真コンクール入賞作品」において警察庁官房長賞を獲得した写真を投稿しました。この写真の出来栄えの良さが、X上で反響を呼んでいます。どういったものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「すべてが完璧」な警察庁の“奇跡の写真”です受賞したのは、沖縄県宮古島警察署による作品で、警察官たちが満天の星空を見上げている様子を、パトカーと絡めて撮影した