イオンは4月24〜30日、恒例の人気企画「フランスフェア」を「イオンスタイル」「マックスバリュ」などグループ24社・約4600店舗で大々的に展開している。食のテーマは地中海に面する南フランスの郷土料理。現地から直輸入の食材など約800品目（食品以外含む）をラインアップし、店頭ではシェフが監修した南仏料理の手軽なレシピを紹介している。フランスフェアは2009年から開催。コロナ禍での中断を経て、24年に装いも新たに再