過失運転致傷の疑いで、上越市に住む無職の男（72）が24日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は24日午前10時45分頃、上越市西本町の交差点で乗用車を運転中、横断歩道を歩いていた女性と衝突し、ケガをさせた疑いです。目撃者が通報し、かけつけた警察が男を現行犯逮捕しています。歩行者は上越市の無職の女性（84）で、上越市内の病院に搬送されましたが、多発外傷で死亡しました。現場は信号のある交差点で、男の車が