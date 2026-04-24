世界市場に向けた静岡茶のブランディングが本格的に始動した。4月14日、総合プロデューサーの佐藤可士和氏がブランド名とブランドロゴ、アクションプランを発表。鈴木康友静岡県知事が静岡茶ブランドの開始を宣言した。静岡県は24年12月、輸出拡大を目指して「静岡茶リブランディングプロジェクト」に着手した。25年6月、クリエイティブディレクターの佐藤氏が公募を経て総合プロデューサーに就任。「リブランディング」ではな