住友不動産商業マネジメントは、複合施設「羽田エアポートガーデン」のリニューアル第2弾を発表した。3月から夏ごろにかけて、商業エリアの全14店舗で入れ替えを含む段階的なリニューアルを実施している。第1弾として、「麺屋 優光」や「エアポートカフェラウンジNODOKA」などのオープンを発表していた。第2弾として発表されたのは、伊勢志摩の素材を使用した「鉄板焼き 神火」、カスタムサラダ専門店「クリスプサラダワークス」、