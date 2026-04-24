QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で「MIVE ケースマ」など新端末3機種を発売した。 MIVE ケースマ ラインアップに加わったのは、フィーチャーフォンスタイルのスマートフォン「MIVE ケースマ」、Androidタブレットの「aiwa tab AS10L」、未使用品の「iPad（A16）」（11インチ、128GB）の3機種。 MIVE ケースマは、フィーチャーフォンのようなテ