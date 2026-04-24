モデルの水原希子さんは4月24日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱く姿を公開しました。【写真】水原希子が赤ちゃんを抱く姿「my days in kyoto surrounded by angels」水原希子さんは「my days in kyoto surrounded by angels」とつづり、16枚の写真を投稿。京都で過ごした様子が写真に収められています。特に8枚目は水原さんが赤ちゃんを抱っこしているほほ笑ましいショットです。満面の笑みを浮かべており、うれしそうに見