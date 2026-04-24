通勤の利便性や経済的なメリットに加え、親の将来を案じて「見守り」を兼ねた同居を選択するケースも少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大阪府茨木市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール