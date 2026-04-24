東映は、新規事業として展開するゲームレーベル「東映ゲームズ」の初パブリッシングタイトルとなる3作品を発表した。【画像】3作品のスクリーンショット同社はこれまで映画やドラマ、舞台などで培ってきた“ものがたり”をゲームとして展開。既存IPではなく、すべて完全新作のオリジナルタイトルを送り出す。発表されたのは、悪夢のようなダークで幻想的な人形劇の世界を舞台にした推理アドベンチャー『KILLA』、ボールペン