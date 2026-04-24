原子力規制委員会の山中伸介委員長原子力規制委員会が、委員と電力会社幹部らとの面談記録を2月中旬から約2カ月間公開していなかったことが24日、規制委への取材で分かった。記載内容確認に時間がかかったとしている。規制委は透明性を確保するため、電力会社や経済産業省など原発推進側との面談や会議の記録は実施後、2週間程度で公開すると内規で定めている。共同通信が23日に指摘した直後、記録を4月上旬分までホームページ