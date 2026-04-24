お笑いコンビ「ジョイマン」の池谷和志（45）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）とともに出演。40歳にして突如目覚めた才能に相方の高木晋哉（45）も驚く場面があった。日本テレビ「有吉ゼミ」でデカ盛りチャレンジで完食するなど、大食いの才能を発揮している池谷。千原ジュニアから「こっちは大食いがありますからね」と振られた池谷は「4年目ぐらいに目覚めて大食いに。41歳で目覚めた」