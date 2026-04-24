東都大学野球連盟は24日、ゴールデンウイーク期間の一部日程で高校生以下の入場料を無料とすると発表した。1部リーグでは5月5日（火曜祝日）、6日（水曜祝日）、2部リーグでは4月29日（水曜祝日）、3部リーグでは5月2日（土曜）に高校生以下の入場料が無料となる。