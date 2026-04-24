韓国プロ野球の斗山ベアーズが、4月26日に行われるLGツインズ戦の始球式・始打式ゲストを発表した。この日の始球式はボーイズグループAND2BLEのハン・ユジンが、始打式はキム・ギュビンが務める。【写真】キム・ギュビンの始球式AND2BLEは5月デビュー予定の5人組グループで、2023年のMnetオーディション番組BOYS PLANETで注目を集めたメンバーで構成されている。ハン・ユジンとキム・ギュビンは、ZEROBASEONE出身である。始球式を