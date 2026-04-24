【モデルプレス＝2026/04/24】声優・歌手の平野綾が4月23日、自身のInstagramを更新。2026年7月〜8月に東京・京都で上演される「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇のビジュアルを公開し、話題となっている。【写真】38歳美人声優、再現度高すぎな「チェンソーマン」マキマのビジュアル◆平野綾「チェンソーマン」演じるマキマのビジュアル公開平野は「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇 キービジュアル、キャラクタービジ