NCT出身のルーカスが、SMエンターテインメントとの専属契約を終了した。4月24日、SMエンターテインメントはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて公式声明を発表し、専属契約の終了を明らかにした。【注目】まるで“ヒモ”…ルーカスの元恋人が衝撃暴露同日、SMエンターテインメントは「ルーカスに多くの愛と関心を寄せてくださっているファンの皆さまに、心より感謝申し上げます」とし、「当社とルーカスの専属