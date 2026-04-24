コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、ロングセラー商品「からあげ棒」が価格そのままで1個増量となった「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」を、2026年5月1日（金）から順次発売する。「からあげ棒」は、ザクザクとした衣の食感と、しょうが・にんにく醤油が香る味わいが特長の商品。スナック感覚で楽しめると、幅広い層に支持されている。「ご愛顧からあげ棒（5個刺し）」の販売エリアは、全国。価格は税込198.72円。店舗によって