彼女への愛情が冷めてしまった場合、もっともらしい別れの理由を用意すること以上に、「どうやって切り出すか」に頭を悩ませる人が多いのではないでしょうか。相手を不用意に傷つけないためには、「そろそろ潮時かもしれない」という雰囲気をかもし出すのもひとつの気遣いかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「彼女に『別れたい気持ち』をそれとなく予告する方法」をご紹介します。