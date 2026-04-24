岡山県警察本部 岡山県警は24日、過去5年間で自転車が絡む人身事故が多かった場所を発表しました。 その結果、最も多かったのは「大供交差点（岡山・北区大供）」で18件でした。 「西川橋交差点（岡山・北区野田屋町）」、「大高交差点（倉敷市東富井）」がそれぞれ12件、「大和町交差点（岡山・北区中井町）」が9件と続きます。 また、車両同士の人身事故を類型別に分けた場合、出合い頭の事故は「奥田本町北交差点