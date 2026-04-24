【POP UP PARADE BEACH QUEENS ベータ L size】 10月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS ベータ L size」を10月に発売する。価格は8,800円。 本商品は「陰の実力者になりたくて！」より水着姿の「ベータ」をPOP UP PARADE L sizeシリーズで立体化。WAVのTFC「BEACH QUEENS」シリ}